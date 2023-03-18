دوري الدرجة الثانية في مصر.. حكم يلغي هدفا بعد اللجوء لهاتف محمول

واعترض فريق منتخب السويس على الهدف بحجة وجود لمسة يد على اللاعب الذي احرزه لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها الحكم للهاتف المحمول لمراجعة اللعبة وهو ما استمر لبعض الوقت ليتراجع الحكم بعدها عن قراره ويلغي الهدف في واقعة هي الأولي من نوعها.

وتم استئناف المباراة بعد تهدئة الأجواء واحتسب الحكم 15 دقيقة كوقت بدل ضائع وتمكن منتخب السويس من تسجيل هدفه الثالث لتنتهي المباراة 3-1 لأصحاب الأرض وسط اعتراضات من قبل النصر على واقعة إلغاء الهدف.

وأكد أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر ان استاد السويس شهد واقعه هي الأولي من نوعها في كرة القدم في العالم وفي مخالفة للوائح دوري الدرجة الثانية.

وأضاف الأحمر في تصريحات صحفية: "المباراة كانت تسير بشكل طبيعي ومنتخب السويس متقدم بهدفين لهدف ونجح حسام جلال في تسجيل هدف التعادل لفريق النصر لتصبح النتيجة 2-2.

وواصل: "أطلق حكم المباراة محمد فاروق وهو من منطقة الإسكندرية صفارته لاحتساب الهدف وقام الجهاز الفني لمنتخب السويس بالاعتراض علي قرار الحكم باحتساب الهدف وتوقف اللعب لمدة 25 دقيقة وحدثت اشتباكات.

وتابع: "خرج الحكم من الملعب في حماية الشرطة ولأول مرة في التاريخ يقوم الحكم بالتأكد من صحة الهدف بمشاهدة هاتف محمول...ليعود مرة أخري للملعب ويعلن إلغاء الهدف بشكل غير قانوني ومخالف للوائح دوري الدرجة الثانية تماما".

وأوضح الأحمر أن النصر قرر استكمال المباراة حتى يتجنب الفريق خصم نقاط في حالة الانسحاب أو توقيع عقوبات علي الفريق لكنه شدد على أن النادي "سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بشأن هذه الواقعة وهي الاولى من نوعها وسيتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي بحثا عن حق نادي النصر".

وأكد مسؤولو النصر أنهم في انتظار قرارات لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية باتحاد الكرة قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بخلاف الاحتجاج الرسمي.