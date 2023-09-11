رسميا.. لوران بلان يرحل عن ليون

ودعا بلان النادي مازحا إلى "تغيير المدرب" بعد الخسارة 1/4 على ملعبه أمام مونبلييه الشهر الماضي.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق الخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في وقت سابق هذا الشهر قبل فترة التوقف الدولي.

وقال النادي في بيان: "اتفق أولمبيك ليون ولوران بلان بالتراضي على إنهاء تعاونهما اعتبارا من اليوم"، مضيفا أنه "تم إقالة مساعديه أيضا".

وأضاف: "يود أولمبيك ليون أن يشكر لوران بلان وطاقمه على التزامهم واحترافيتهم خلال الأشهر الـ11 الماضية مع الفريق".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن غينارو غاتوزو مدرب ميلان ونابولي السابق من أبرز المرشحين لخلافة بلان في تدريب ليون الذي سيستضيف لوهافر الصاعد حديثا يوم الأحد المقبل.