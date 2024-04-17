تشافي يشن هجومًا رهيبًا على حكم مباراة برشلونة وسان جيرمان

شنَّ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، هجومًا ناريًّا على الحكم الذي أدار مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.

وشهدت المباراة حالة طرد للأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة في الدقيقة الـ29، ليكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين.