تشافي يشن هجومًا رهيبًا على حكم مباراة برشلونة وسان جيرمان
شنَّ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، هجومًا ناريًّا على الحكم الذي أدار مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.
وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.
وشهدت المباراة حالة طرد للأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة في الدقيقة الـ29، ليكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين.
وقال تشافي عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "نشعر بالإحباط الشديد وغاضبون لأنني أعتقد أن لقطة طرد أراوخو حددت مصير الإقصاء".
وأضاف: "من المؤسف أن ينتهي عمل الموسم بسبب قرار تحكيمي، كنت أود أن ألعب 11 ضد 11 طوال الوقت، هذا الطرد ليس ضروريًّا".
وأكمل: "كنا متماسكين بشكل جيد عندما كنا 11 ضد 11، لكن ما حدث هو الذي حدد مصير الإقصاء، برأيي الطرد مبالغ فيه، وبعده تغيرت المباراة بأكملها".
وعن أسباب استبداله لامين يامال بعد الطرد، وهي اللقطة التي انتقدها بسببه العديد من المحللين، أشار تشافي: "بعد الطرد ترددنا في التغيير، كان هناك بيدري الذي يعود من إصابة، لكن قررنا أن يبقى بيدري ليسيطر ورافينيا من أجل الهجوم، واخترنا لامين للأسف".
وواصل: "مهما تحدثنا، الطرد أنهى كل شيء، كانت لدينا بضع فرص واضحة لغاندوغان وليفاندوفسكي ورافينيا ولكن دائمًا نحن كنّا متأخرين لأن اللعب بـ10 لاعبين صعب جدًّا".
وكشف تشافي عما قاله للحكم قبل أن يقوم بطرده، قائلًا: "قلت للحكم أن مستواه كان سيئًا للغاية، كان كارثيًّا، لقد أفسد المباراة وغيَّر كل شيء، لا أحب التحدث عن الحكام ولكن علينا أن نقولها، لا يمكننا الصمت".
واختتم: "سيحاول برشلونة مرة أخرى، لقد قدمنا موسمًا جيدًا للغاية في دوري أبطال أوروبا، بشكل رائع".