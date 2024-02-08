قرار بتأجيل مباراة بروسيا مونشنغلادباخ وساربروكن في كأس ألمانيا

ونشرت رابطة الدوري الألماني بيانًا قالت فيه إن الحكم فلوريان بادستوبنر اتخذ القرار خلال عملية إحماء الفريقين.

وقالت الرابطة في بيانها إن الأمطار المستمرة في ساربروكن غمرت المنطقة، مما جعل الملعب غير قابل لاستضافة المباراة.

ووفقًا للبيان، قال بادستوبنر حكم المباراة إن خطر الإصابة مرتفع للغاية، لذا فإن ركلة البداية كانت غير واردة.

وقبل المباراة، حاول فريق ساربروكن استخدام كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك منفاخ أوراق الشجر، لتجفيف العشب، ولكن بلا فائدة.