خلاف مادي كبير يعرقل رحيل محترف الهلال
تسبب خلاف مادي بين ناديي الهلال السعودي، وفلامنغو، بعرقلة صفقة انضمام ميشيل ديلغادو لاعب "الزعيم" إلى صفوف الفريق البرازيلي.
وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي فلامنغو مهتم باستقطاب ديلغادو نجم الهلال في فترة الانتقالات الصيفية للعودة مرة أخرى، ولكن العرض المالي لا يرتقي لطموحات الهلاليين.
ونشر موقع (Bolavip) تقريرًا قال فيه إن نادي فلامنغو قدّم عرضًا للهلال بقيمة 3 ملايين يورو، للحصول على توقيع ميشيل، إلا أن إدارة النادي السعودي طلبت 8 ملايين يورو.
وتضغط إدارة الفريق البرازيلي بورقة "الرغبة"، فقد أبدى ديلغادو، في وقت سابق، رغبته في العودة إلى ريو دي جانيرو، وارتداء قميص فلامنغو مرة أخرى.
ويرى الموقع أن "ورقة الضغط" بشأن رغبة اللاعب هي السبيل الوحيد أمام صعوبة العملية مع إدارة الهلال.
ولم يكن هذا هو العرض الوحيد للاعب ميشيل ديلغادو، فقد دخل ناديا غريميو وكورينثيانز البرازيليان في سباق مع فلامنغو، لكسب ود نجم الهلال.
يذكر أن ميشيل ديلغادو لعب سابقًا مع فلامنغو من يناير 2020 وحتى يناير 2022، كما لعب ديلغادو مع الهلال 110 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل 23 هدفًا، وصنع 21.