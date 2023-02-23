الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة



يستضيف ملعب (أولد ترافورد) مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني في إياب الدور الفاصل والمؤهل إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب يوم الخميس الماضي على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) بإسبانيا بنتيجة 2-2 وهو ما يجعل السيناريوهات مفتوحة لمباراة الإياب، خاصة في ظل إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في الدوري الأوروبي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أولد ترافورد) في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ماذا يقول التاريخ؟

تبدو كفة الفريقين متساوية فيما يتعلق بالمواجهات في الأدوار الإقصائية فبرشلونة تخطى عقبة مانشستر يونايتد 3 مرات من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2009 بنتيجة 2-0 و2011 بنتيجة 3-1.

وصعد أيضًا برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال 2019 بالفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا.

وحسم مانشستر يونايتد 3 مواجهات إقصائية ضد برشلونة في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية العام 1984 بالفوز بنتيجة 3-0 بعد الخسارة بنتيجة 0-2.

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الكؤوس الأوروبية العام 1991 بعد الفوز في النهائي على برشلونة، كما صعد لنهائي دوري الأبطال نسخة 2008 بعد تخطي برشلونة بالفوز بنتيجة 1-0 بعد التعادل دون أهداف.

وكان آخر زيارة من برشلونة لملعب أولد ترافورد يوم 10 أبريل 2019 وفاز الفريق الإسباني بنتيجة 1-0 بهدف من نيران صديقة عن طريق لوك شاو في مرماه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد

يرفع مانشستر يونايتد شعار البحث عن التأهل لمواصلة حلم التتويج بلقب الدوري الأوروبي مجددا واستعادة الألقاب القارية.

وقال الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن هذه المواجهات الكبرى تبقى حلما لأي مدرب وأي لاعب، موضحا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز والتأهل على حساب برشلونة.

وأكد أن برشلونة لن يتأثر بأي غيابات وسيلعب بأسلوبه التكتيكي المميز لتحقيق الفوز أيضا، وهو ما يجعل المواجهة صعبة.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال بسبب عدم الجاهزية، ويعتمد تين هاغ على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي ديوغو دالوت ورافاييل فاران وليساندرو مارتينيز ولوك شاو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره مارسيل سابيتزر وبرونو فرنانديز مع ثلاثي الهجوم ماركوس راشفورد وغادون سانشو وفاوت فيغهورست.

أوراق برشلونة

يأمل برشلونة أيضا مواصلة المشوار الأوروبي واستكمال رحلة البحث عن عودة الألقاب القارية.

وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة صعبة للغاية لأن مانشستر يونايتد حاليا أحد أفضل أندية أوروبا ولديه مدرب قوي ومميز وهو تين هاغ.

وأضاف:" علينا أن نظهر شخصيتنا وأسلوب لعبنا، وأتمنى أن نحقق الفوز على حساب مانشستر يونايتد في عقر داره ونظهر امتلاكنا عقلية وثقافة الفوز".

ويغيب عن برشلونة بيدري وغافي وعثمان ديمبيلي، ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي رونالدو أراوخو وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرينكي دي يونغ وفرانك كيسيه وسيرجي روبيرتو مع ثلاثي الهجوم رافينيا وفران توريس وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد دي لييج البلجيكي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المواجهة خارج التوقعات ومتكافئة إلى حد بعيد ولكن الغيابات ستلقي بظلالها.

وأوضح أن برشلونة سيجد معاناة كبيرة في ظل غياب بيدري وغافي وديمبيلي، مؤكدا أن مانشستر يونايتد يتسلح بتألق نجمه المميز راشفورد.