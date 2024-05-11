أول ضحايا مبابي.. تغيير خطة ريال مدريد قد يجبر أسطورته على الرحيل
كشفت تقارير صحفية عن أول ضحية قد يواجه أزمة كبيرة مع اقتراب ريال مدريد من ضم كيليان مبابي، الذي أعلن رسميا رحيله عن فريقه باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري.
وأعلن مبابي، مساء الجمعة، رحيله رسميا عن ناديه الباريسي فور انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وفتح هذا الإعلان الباب من جديد أمام وسائل الإعلام للحديث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، تأخرت لسنوات.
وكشفت عدة تقارير إعلامية أن ريال مدريد قد يعلن صفقة ضم مبابي بشكل رسمي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، الذي سيقام مطلع الشهر المقبل.
ووفقا لما ذكره الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الشكوك ما زالت تساور الألماني توني كروس بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد، فهو لا يريد أن يعيش عامًا أخيرًا لا يلعب فيه دورًا أساسيًّا، كما أن إمكانية لعب ريال مدريد بخطة 4-3-3 مع مبابي، قد تجعله يفقد أفضليته في وسط الملعب، ووفقًا لمعلوماتي فإنه لم يتخذ قراره النهائي بعد".
وسينتهي عقد كروس مع "الميرنغي" في الصيف، وتحاول إدارة ريال مدريد تمديد عقده لموسم آخر، ولم يحسم النجم الألماني قراره بعد بشأن مستقبله.
صاحب الـ34 عامًا يعيش موسمه التاسع مع الفريق الإسباني الذي انضم له صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، وقد حقق معه كل الألقاب الممكنة وأبرزها رباعية دوري أبطال أوروبا.
وتنتظر إدارة ريال مدريد قرار توني كروس النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن ريال مدريد، والتفكير جدياً في الاعتزال.
ومن المنتظر أن يشكل الدولي الفرنسي رباعيا هجوميا مميزا مع فينيسيوس جونيور، ورودريغو غوس، وجود بيلينغهام في تشكيلة "الميرينغي"، الموسم المقبل.
وبجانب خط الهجوم، تبدو قائمة الريال عامرة بالكثير من النجوم العالميين في مختلف المراكز الأخرى، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع الألماني أنطونيو روديغر، ولاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.