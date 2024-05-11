أول ضحايا مبابي.. تغيير خطة ريال مدريد قد يجبر أسطورته على الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن أول ضحية قد يواجه أزمة كبيرة مع اقتراب ريال مدريد من ضم كيليان مبابي، الذي أعلن رسميا رحيله عن فريقه باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري.

وأعلن مبابي، مساء الجمعة، رحيله رسميا عن ناديه الباريسي فور انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وفتح هذا الإعلان الباب من جديد أمام وسائل الإعلام للحديث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، تأخرت لسنوات.

وكشفت عدة تقارير إعلامية أن ريال مدريد قد يعلن صفقة ضم مبابي بشكل رسمي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، الذي سيقام مطلع الشهر المقبل.