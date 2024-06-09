جمهور الأهلي السعودي يضغط بقوة لإنهاء "الصفقة الحلم"
قرر جمهور النادي الأهلي السعودي الضغط بقوة على إدارته، من أجل تسريع إجراءات تعاقدها مع جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان الإعلامي في شبكة "سكاي سبورتس" رودي غاليتي، ذكر أن الأهلي السعودي يزاحم مانشستر سيتي وبرشلونة على التعاقد مع الدولي الألماني.
وأشار إلى أن إدارة "الراقي" تسعى إلى إجراء اجتماع مع كيميتش قبل مشاركته مع ألمانيا في يورو 2024.
من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، أن "جواو كيميتش ليس لديه وكيل أعمال، وأن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، تواصل مع اللاعب بشكل رسمي لإقناعه بالانضمام للفريق".
وقرر جمهور "الراقي" أن يدخل بطريقته على رادار المفاوضات، حيث دشنوا هاشتاغ باسم "#kimmich_to_alahli" ليصعد في مقدمة الترندات العالمية على منصة "إكس"، في محاولة لإيصال صوتهم للاعب والإدارة برغبتهم في رؤيته بقميص الأهلي الموسم المقبل.
وتبقى عام واحد في عقد كيميتش مع الفريق البافاري، لكن يايسله يريد التعاقد معه كونه يلعب في أكثر من مركز، فقد يشارك في مركز الظهير الأيمن والمحور أيضاً.
كيميتش شارك في 390 مباراة مع "العملاق البافاري" سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 104 منذ قدومه في 2015 من شتوتغارت الألماني.