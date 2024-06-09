جمهور الأهلي السعودي يضغط بقوة لإنهاء "الصفقة الحلم"

قرر جمهور النادي الأهلي السعودي الضغط بقوة على إدارته، من أجل تسريع إجراءات تعاقدها مع جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الإعلامي في شبكة "سكاي سبورتس" رودي غاليتي، ذكر أن الأهلي السعودي يزاحم مانشستر سيتي وبرشلونة على التعاقد مع الدولي الألماني.

وأشار إلى أن إدارة "الراقي" تسعى إلى إجراء اجتماع مع كيميتش قبل مشاركته مع ألمانيا في يورو 2024.