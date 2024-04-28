هجوم غير متوقع من محمد أبو تريكة على صلاح

وقال أبو تريكة عن الواقعة، خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة وست هام وليفربول (2 ـ 2)، عبر قنوات "beIN SPORTS": "أنا حزين بسبب هذا الموقف، على المستوى الشخصي أشعر بكثير من الحزن، هذا يؤلمني ويؤسفني، لأنني أحب الاثنين، ولكن أحب صلاح أكثر".

وتابع: "صلاح غلطان، مهما يكن هذا مدربك"، مضيفا: "لقد نجحت أنت وهو في بناء علاقة يحلم جميع الناس بها، العلاقة بينهما ليست في الملعب فقط بل في خارجه أيضًا، هذا الخلاف لا ينبغي أن يظهر في العلن وأمام الجماهير، محزن أن اثنين صنعا هذه الملحمة يصل بهما الحال إلى هذا الحوار الساخن"

وقال أبو تريكة: "كلاهما من أساطير كرة القدم، وكلاهما حقق النجاح على المستوى الشخصي والاجتماعي، أنا أحب صلاح جداً وهو أخي الصغير، لكن لا ينبغي أن يتصرف هكذا مع مدربه".