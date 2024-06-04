5 نجوم تسببوا في كارثة الاتحاد السعودي
لا يخفى على أحد أن الاتحاد السعودي عانى كثيرًا خلال الموسم الأول لوجود نجوم من الطراز العالمي في صفوفه.
لا كريم بنزيما ولا نغولو كانتي ولا غيرهما، كان لهم التأثير المأمول، وبدلًا من الحفاظ على لقبه ومحاولة الحصول على المزيد، خرج الفريق صفر اليدين.
فيما يأتي نستعرض معكم خمسة من أسوأ نجوم الاتحاد هذا الموسم، ولهم بالطبع يد فيما وصل إليه الفريق من حال:
كريم بنزيما
قد يكون اسم النجم الفرنسي صادمًا في تلك القائمة نظرًا لأهدافه ومساهماته الأخرى من صناعات وغيره، لكن بنزيما يستحق التواجد هنا وبجدارة.
النجم الفرنسي صدر للاتحاد المشاكل منذ اليوم الأول، من تأخر في التدريبات وغيابات عنها وعدم عودة في موعده من السفر، إلى مشاكل مع الزملاء في الفريق والمدربين وطلبات عديدة بتغييرهم.
بنزيما كان نموذجًا للاعب الذي يجب أن يتم اقتلاعه من جذوره حتى يعود الفريق صالحًا من جديد ويستطيع المنافسة على البطولات والألقاب.
مارسيلو غروهي
حارس المرمى الذي شارك في 17 مباراة بالدوري السعودي كان يتلقى ما هو معدله هدف على الأقل في كل مباراة.
طوال مشاركته الـ 17 لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في سبع مرات، وتصدى لما هو معدله 2.4 تسديدة في المباراة.
تلقى غروهي 18 هدفًا في مشاركاته، الرقم الإيجابي الوحيد فيها أنها جميعًا من داخل منطقة الجزاء، وتصدى لـ 17 كرة من خارج المنطقة و23 من داخلها.
غروهي ليس هو اللاعب الذي يحتاجه الاتحاد في مركز حراسة المرمى، وحتى في وجود عبد الله المعيوف لا يزال الفريق في حاجة لتدعيم في ذلك المركز حتى يعود للمنافسة في الموسم الجديد
فابينيو
واحدة من الصفقات التي أبهرت الجماهير كان قدوم اللاعب البرازيلي فابينيو من صفوف ليفربول الإنجليزي.
لكن سريعًا ما انتهى ذلك الانبهار وأصبحت الجماهير ناقمة على اليوم الذي انضم فيها لصفوف النمور من الأساس.
فابينيو في 19 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم لم يقدم ما يبرر القيمة المالية الكبيرة لصفقة انضمامه لصفوف الاتحاد.
ورغم أن ذلك هو دوره الأساس، كانت مساهماته في مساعدة الدفاع محدودة للغاية، تكاد تكون معدومة في بعض الأوقات.
عمر هوساوي
عمر هوساوي لم يشارك بالقدر الكافي في مباريات الاتحاد هذا الموسم، لكن معظم مشاركاته كانت أكثر من محبطة حتى في أفضل أحوال النمور عندما فازوا برباعية على الخليج.
أسوأ ما قدمه هوساوي من مستويات كان في مواجهة الهلال في سبتمبر الماضي عندما خسر الإتي بأربعة أهداف لثلاثة.
هوساوي يرحل عن الاتحاد وبكل أسف من الباب الصغير بعد موسم فاشل تمامًا انتهى بشكل صفري.
سعد آل موسى
النقد ضروري لمن هم في عمر سعد آل موسى حتى يبني نفسه بشكل سليم ويتفادى الأخطاء التي وقع فيها.
آل موسى لعب 11 مباراة في الدوري السعودي منها تسع بشكل أساسي وتسبب في ركلة جزاء على فريقه وكان يقطع كرات بواقع نصف كرة كل مباراة.
آل موسى بحاجة لتطوير نفسه كثيرًا لو أراد أن يصبح لاعبًا أساسيًّا في صفوف الاتحاد ويحمل لواء الدفاع عن ألوان النمور.