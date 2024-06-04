5 نجوم تسببوا في كارثة الاتحاد السعودي

لا يخفى على أحد أن الاتحاد السعودي عانى كثيرًا خلال الموسم الأول لوجود نجوم من الطراز العالمي في صفوفه.

لا كريم بنزيما ولا نغولو كانتي ولا غيرهما، كان لهم التأثير المأمول، وبدلًا من الحفاظ على لقبه ومحاولة الحصول على المزيد، خرج الفريق صفر اليدين.

فيما يأتي نستعرض معكم خمسة من أسوأ نجوم الاتحاد هذا الموسم، ولهم بالطبع يد فيما وصل إليه الفريق من حال: