أهداف مباراة العين ويوكوهاما (فيديو)

ويتواجه الفريقان في الذهاب على ملعب يوكوهاما الدولي، بعدما تجاوزا كل التوقعات للوصول إلى النهائي.

ويستعد العين لخوض رابع نهائي له في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر اللقب في 2005 و2016، بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.