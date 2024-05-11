أهداف مباراة العين ويوكوهاما (فيديو)
تقدم محمد عباس لاعب نادي العين الإماراتي بهدف في شباك نظيره يوكوهاما، خلال مباراة الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
ويحل العين ضيفا على يوكوهاما الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ظهر اليوم السبت.
وفي الدقيقة 12، استغل محمد عباس، خطأ حارس يوكوهاما، الذي أنقذ انفرادا من سفيان رحيمي، ولكن الكرة سقطت من يده لتتهادى أمام عباس، الذي أودعها في الشباك.
ويتواجه الفريقان في الذهاب على ملعب يوكوهاما الدولي، بعدما تجاوزا كل التوقعات للوصول إلى النهائي.
ويستعد العين لخوض رابع نهائي له في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر اللقب في 2005 و2016، بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.