احتفال لاعبي إنتر ميلان مع سيموني إنزاغي (فيديو)
احتفل لاعبو إنتر ميلان على طريقتهم مع مدربهم سيموني إنزاغي بلقب الدوري الإيطالي اليوم الأحد.
وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي يوم الإثنين الماضي بالفوز 2/1 على ميلان في الديربي.
واليوم الأحد فاز إنتر ميلان على تورينو في مباراة احتفالية بين الجماهير واللاعبين.
وبعد نهاية المباراة حمل لاعبو إنتر ميلان مدربهم وقذفوه للأعلى.
وبات في رصيد إنتر ميلان 20 لقبًا في الدوري الإيطالي مقابل 19 لميلان و36 ليوفنتوس.
وتولى إنزاغي البالغ من العمر 48 عامًا تدريب إنتر ميلان في يونيو 2021.
وأدار سيموني 154 مباراة لإنتر ميلان فاز في 103 مباريات وتعادل في 26 وخسر 25.
وقاد سيموني إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى جانب لقبين في الدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.
وسبق أن عمل سيموني في لاتسيو وقاده للقب في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.