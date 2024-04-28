احتفال لاعبي إنتر ميلان مع سيموني إنزاغي (فيديو)

وبات في رصيد إنتر ميلان 20 لقبًا في الدوري الإيطالي مقابل 19 لميلان و36 ليوفنتوس.

وتولى إنزاغي البالغ من العمر 48 عامًا تدريب إنتر ميلان في يونيو 2021.

وأدار سيموني 154 مباراة لإنتر ميلان فاز في 103 مباريات وتعادل في 26 وخسر 25.

وقاد سيموني إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى جانب لقبين في الدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.

وسبق أن عمل سيموني في لاتسيو وقاده للقب في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.