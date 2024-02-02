أزمات ريال مدريد عرض مستمر.. الإصابات والإيقافات تهدد الديربي

حصد ريال مدريد ثلاث نقاط أمام خيتافي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، لكنه خسر خدمات لاعبه أنطونيو روديغر الذي أصيب وغادر الملعب بين الشوطين، كما تلقى أوريلين تشواميني بطاقة صفراء ستوقفه لمدة مباراة واحدة.

وأزمة تشواميني ومعها روديغر أضافا للمشاكل الموجودة بالفعل في ريال مدريد بالأخص على المستوى الدفاعي، وهي المشاكل التي قام كارلو أنشيلوتي بعلاجها على مدار أشهر بالبدلاء.

مشاكل قائمة

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة؛ إذ يفتقد الحارس تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والمدافع النمساوي ديفيد ألابا وجميعهم تعرضوا لإصابات بقطع في الرباط الصليبي.