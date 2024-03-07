ليفربول أو آرسنال.. صديق مبابي يفتح الباب على مصراعيه حول مستقبله

أثار أورلين تشواميني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الجدل مجددا حول مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعدما أبلغ ناديه بعدم تجديد عقده.

وألمح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى رحيل مبابي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، حيث قال إن مستقبله القريب يبدو بعيدا عن النادي.

وعلق تشواميني وهو صديق مقرب من مبابي وزميله في المنتخب الفرنسي: "إذا جاء مبابي لريال مدريد فهذا سيكون أفضل بكثير بالنسبة لنا، وإذا ذهب إلى مكان آخر فهذا سيكون اختياره".

وتابع تشواميني حول مساعدته مبابي في الحصول على منزل في مدريد:"لا، سيكون كل شيء جاهزا له في المكان الذي سيذهب إليه، لديه بالفعل كل ما يحتاجه، هو ليس بحاجة لمساعدتي في البحث عن منزل إذا كان سيذهب إلى ليفربول أو آرسنال".

وفتحت تصريحات تشواميني الباب على مصراعيه مجددا حول مبابي، خاصة أنه كان أول من ألمح لانتقاله إلى ريال مدريد قبل عدة أسابيع حينما نشر عبر منصة إكس "إيموجي فيشار" مع أنباء انتقال اللاعب إلى سانتياغو برنابيو.

وعلق تشواميني حول تغريدة الفيشار :"لا شيء كنت أتابع الأخبار فقط".

ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي حتى الآن عن التعاقد مع مبابي على الرغم من تأكيدات وسائل إعلام تقدم المفاوضات بين الطرفين.