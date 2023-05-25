الإفراج عن المشجعين المتهمين بتعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر

قالت صحيفة "ماركا" إنه تم الإفراج، بكفالات، عن المشجعين الأربعة الذين تم اعتقالهم بسبب تعليق دمية تحت جسر في يناير الماضي تمثل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

كما أصدر رئيس محكمة التحقيق رقم 26 في مدريد، أمرًا بشأن المتهمين الذين لن يتمكنوا بموجبه من الاقتراب من البرازيلي لاعب ريال مدريد أو الوصول إلى متروبوليتانو وسانتياغو برنابيو أو أيّ من ملاعب الليغا.

والمعتقلون الأربعة متهمون بجريمة كراهية وجريمة أخرى ضد النزاهة الأخلاقية، وهذا التصنيف للجرائم هو خطوة أولية ويمكن تعديله بمجرد تنفيذ إجراءات التحقيق في إطار التحقيق القضائي.