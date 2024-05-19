أوسيك يقهر فيوري في (حلبة النار) ويحسم لقب بطل العالم للملاكمة

حسم الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك نزال (حلبة النار) بعد تفوقه على البريطاني تايسون فيوري بعد مواجهة تاريخية أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بإستاد (المملكة آرينا) في العاصمة السعودية الرياضة.

وأصبح أوسيك بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه بالنزال كما أنه بات أول ملاكم يحمل جميع أحزمة الوزن الثقيل الأربعة الرئيسية في نفس الوقت.