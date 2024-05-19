أوسيك يقهر فيوري في (حلبة النار) ويحسم لقب بطل العالم للملاكمة
حسم الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك نزال (حلبة النار) بعد تفوقه على البريطاني تايسون فيوري بعد مواجهة تاريخية أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بإستاد (المملكة آرينا) في العاصمة السعودية الرياضة.
وأصبح أوسيك بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل بعد فوزه بالنزال كما أنه بات أول ملاكم يحمل جميع أحزمة الوزن الثقيل الأربعة الرئيسية في نفس الوقت.
وأحرز الأوكراني أوسيك البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة، رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.
وأصبح أوسيك أول بطل للملاكمة في الوزن الثقيل من لينوكس لويس الذي حصل على اللقب عام 1999.
وحسم أوسيك نزال (حلبة النار) بعد مواجهة اتسمت بالندية خاصة أن فيوري كان منافسًا قويًا حتى الجولة الرابعة قبل أن يفرض الملاكم الأوكراني سيطرته.
وكاد فيوري أن يحسم النزال في الجولة التاسعة قبل أن ينهي الأمور ويحسمها رسميًا بعد نهاية الجولة 12 بقرار القُضاة المنقسم.
وجاء قرار الحكم الأول بفوز أوسيك 115-112 بينما جاء قرار الحكم الثاني بفوز فيوري 114-113، وجاء قرار الحكم الثالث بفوز أوسيك 114-113.
وشهد النزال حضور العديد من نجوم الكرة العالميين وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والبرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي والإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي.
وحضر أيضًا النزال ديونتاي وايلدر وأنتوني جوشوا نجوم الملاكمة كما تواجد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.