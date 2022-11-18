رسميًا: استدعاء الشاب أليكس بالدي بدلا من "المصاب" لويس غايا في تشكيلة إسبانيا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استدعاء الشاب أليكس بالدي لقائمة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2022، بدلا من خوسيه غايا المصاب.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي إنه: "بعد تأكيد غياب خوسيه لويس غايا بسبب الإصابة، قرر الطاقم الفني استبداله بأليكس بالدي... أخذ لويس أنريكي بعين الاعتبار تألقه في بداية الموسم".

وغاب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي يوم الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل السفر مباشرة الى الدوحة.

ويتواجد بديله بالدي (19 عاماً) حالياً مع منتخب تحت 21 عاماً الذي يختتم مبارياته لهذا العام بمواجهة اليابان، مساء يوم الجمعة في إشبيلية.

وبانضمامه إلى المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته، يرفع بالدي عدد لاعبي برشلونة في تشكيلة إسبانيا لمونديال قطر إلى ثمانية.

ويأتي خبر استبعاد غايا واستبداله ببالدي قبل خمسة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان، ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم في قطر بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل اللعب ضد ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.