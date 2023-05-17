أهداف مباراة إنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وفي مباراة الذهاب سجل إنتر هدفين مبكرين بواسطة إيدن جيكو، وهنريخ مخيتاريان، ليحقق فوزًا رائعًا 2-صفر على ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليحصل على أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب اليوم.

وسيصبح أحدهما أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ أن فعلها يوفنتوس أمام ريال مدريد قبل 6 سنوات، لكن المواجهة المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي لا تترك لهما أي مجال للاسترخاء على الجبهة المحلية.

ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان في استاد أتاتورك.