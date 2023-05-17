أهداف مباراة إنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
تقدّم لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان بهدف في شباك غريمه آي سي ميلان، خلال مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب سان سيرو مواجهة "ديربي الغضب" بين إنتر ميلان وإيه سي ميلان، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الإنتر بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 74 استلم لاوتارو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوبة محرزًا هدف فريقه الأول.
وفي مباراة الذهاب سجل إنتر هدفين مبكرين بواسطة إيدن جيكو، وهنريخ مخيتاريان، ليحقق فوزًا رائعًا 2-صفر على ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليحصل على أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب اليوم.
وسيصبح أحدهما أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ أن فعلها يوفنتوس أمام ريال مدريد قبل 6 سنوات، لكن المواجهة المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي لا تترك لهما أي مجال للاسترخاء على الجبهة المحلية.
ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان في استاد أتاتورك.