الاتحاد يترنح ويتعادل أمام الخليج ويفقد فرصة المشاركة الآسيوية

وظن الاتحاد أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 16 عندما راوغ رومارينيو دفاع الخليج قبل أن تصل الكرة إلى جوتا الذي وضع الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف لوجود المهاجم البرتغالي في موقف تسلل.

وافتتح الاتحاد التسجيل عن طريق مهند الشنقيطي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما وجد الكرة أمامه داخل المنطقة ليضع الكرة في الشباك، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة للهدف لوجود شك في موقف تسلل.

وأهدر رومارينيو فرصة محققة لتعزيز تقدم الاتحاد في الدقيقة 52 بعدما استلم الكرة في وضع انفراد كامل بمرمى أصحاب الأرض لكنه سددها بعيدة تماما عن المرمى بغرابة.

وتمكن محمد شريف مهاجم الخليج من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعدما استلم الكرة على يمين منطقة الجزاء ليتوغل ويراوغ الدفاع والحارس قبل أن يسكن الكرة الشباك.