أهداف مباراة القوة الجوية والزوراء في الدوري العراقي (فيديو)

يستضيف ملعب (المدينة) الدولي، مساء اليوم الاثنين، مواجهة مثيرة بين القوة الجوية وضيفه الزوراء في قمة الجولة 31 للدوري العراقي.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الشرطة.