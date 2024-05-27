أهداف مباراة القوة الجوية والزوراء في الدوري العراقي (فيديو)
القوة الجوية في مواجهة مشتعلة ضد الزوراء
يستضيف ملعب (المدينة) الدولي، مساء اليوم الاثنين، مواجهة مثيرة بين القوة الجوية وضيفه الزوراء في قمة الجولة 31 للدوري العراقي.
ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الشرطة.
وتتبقى للقوة الجوية مباراة مؤجلة ضد زاخو، في ظل صراع مشتعل مع الشرطة على حصد اللقب.
ويحتل الزوراء المركز الثالث قبل هذه المواجهة برصيد 57 نقطة، بعيدًا بعض الشيء عن المنافسة على اللقب.
وتقدم حسن عبد الكريم جبار لاعب الزوراء بهدف رائع لصالح فريقه في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
ووجه جبار تصويبة قوية سكنت شباك القوة الجوية بشكل مميز، ووضعته في المقدمة.
وشهدت المباراة محاولات من القوة الجوية للعودة بكل قوة للمواجهة بتهديد مرمى الزوراء.