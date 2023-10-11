مدير "أستراليا المفتوحة" يعلن مشاركة نادال في بطولة التنس
قال كريج تيلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، إن رافائيل نادال سيشارك في البطولة في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن ممثل اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى قال، في وقت لاحق، إنه لا يوجد أي إطار زمني محدد لعودته إلى المنافسات.
وغاب اللاعب، البالغ عمره 37 عاما، والمصنف الأول على العالم سابقا، عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق هذا العام.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال ممثل نادال إن موسم اللاعب الإسباني قد انتهى بالفعل، بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ ستبعده عن ملاعب التنس نحو خمسة أشهر.
وكان نادال قد غاب قبلها عن المنافسات منذ يناير كانون الثاني، بعد إصابته في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.
وأكد تيلي، عبر برنامج تلفزيوني، مشاركة نادال، وقال: "يمكننا أن نكشف هنا حصريا أن رافا سيعود.. لقد غاب عن المنافسات لمعظم فترات العام. تحدثت إلى نادال خلال الأيام القليلة الماضية وأكد أنه سيعود، ونحن متحمسون جدا لهذه الخطوة. ستكون أنباء رائعة".
لكن بينيتو بيريز بارباديو ممثل نادال قال لوكالة "رويترز"، عبر رسالة نصية من شنغهاي، إنه لا يوجد شيء للإعلان عنه حتى الآن بشأن جدول اللاعب الإسباني القادم.
وأضاف: "يمكنني تأكيد أن رافائيل يتدرب حاليا وهو ما أظهرته الصور على إنستغرام مؤخرا.. لكن لا يوجد موعد مؤكد لعودته أو أي إطار زمني لجدول مبارياته القادمة".
وقال نادال سابقا إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.
وخرج نادال من قائمة أفضل 100 لاعب لأول مرة منذ 20 عاما، في وقت سابق هذا الموسم، وتراجع إلى المركز 240 عالميا، لكنه مؤهل للمشاركة ضمن برنامج خاص لحماية اللاعبين المصنفين بعد تعرضه لإصابة، وعدم التنافس في أية بطولة لمدة ستة أشهر على الأقل.
كما أبدى نادال، الذي نشر مقاطع فيديو لتدريباته، رغبته في اللعب في أولمبياد باريس العام المقبل، حيث ستقام منافسات التنس في ملاعب رولان جاروس التي شهدت حصوله على 14 من أصل 22 لقبا كبيرا.
وفي غياب نادال، شق نوفاك ديوكوفيتش طريقه ليحصد 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
وفاز نادال ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، وكان آخر فوز له في 2022 عندما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف، وأصبح أول لاعب في عصر الاحتراف يعدل تأخره بمجموعتين إلى انتصار في النهائي.
وستقام بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل في الفترة من 14 إلى 28 يناير/ كانون الثاني.