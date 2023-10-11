مدير "أستراليا المفتوحة" يعلن مشاركة نادال في بطولة التنس

وغاب اللاعب، البالغ عمره 37 عاما، والمصنف الأول على العالم سابقا، عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق هذا العام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال ممثل نادال إن موسم اللاعب الإسباني قد انتهى بالفعل، بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ ستبعده عن ملاعب التنس نحو خمسة أشهر.

وكان نادال قد غاب قبلها عن المنافسات منذ يناير كانون الثاني، بعد إصابته في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.