رسميًا.. ساديو ماني يستحوذ على نادي بورج فوت الفرنسي

وقال النادي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، في بيان رسمي: "ماني ملتزم مع بورج من خلال نادي بورج فوت 18 عبر تنفيذ مشروع لإضفاء طابع احترافي على كرة القدم المحلية".

وأكد رئيس النادي الشيخ سيلا أن فريقه يطمح إلى بلوغ دوري الدرجة الثانية في غضون سنوات قليلة، وهو يعتزم التعاقد مع الدولي السنغالي موسى كوناتيه الذي سبق أن لعب في صفوف أميان وديغون في فرنسا.

ولم يكشف عن حجم رأس مال الشركة، ولا الموقع الذي سيشغله ماني في المستقبل.