غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام: بوستيكوغلو جعل كرة القدم أفضل

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في المباراة المقبلة، بعدما خسر آخر ثلاث مباريات وابتعد عن الصدارة.

وستكون الرحلة إلى الشمال أصعب اختبار لتوتنهام حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، وقال غوارديولا إنه متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من المتعة.

ويتذكر الإسباني مواجهتهما الوحيدة السابقة قائلا: "لقد واجهته مرة واحدة فقط منذ ثلاثة أو أربعة مواسم أثناء الفترة التحضيرية عندما لعبنا في اليابان ضد يوكوهاما".

وأضاف: "كان أنغي هو المدرب وشاهدت بعض المقاطع من قبل. كانت المباراة الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد وقلت: "رائع، هناك أشياء تعجبني".

وتابع: "قلت للاعبين حينه أعلم أننا لسنا في كامل الجاهزية لكننا سنواجه فريقا جيدا في الالتحامات ومميزا في بناء الهجمات ويعتمد على حارسه في ذلك".

وفاز سيتي بتلك المباراة، لكن غوارديولا قال إن ذلك جعله يولي اهتماما أكبر ليتابع تقدم بوستيكوغلو في سيلتيك والآن توتنهام.