غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام: بوستيكوغلو جعل كرة القدم أفضل
أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنظيره أنغي بوستيكوغلو، الذي يزور فريقه توتنهام ملعب الاتحاد، يوم الأحد، ووصفه بالمدرب الذي جعل كرة القدم مكانا أفضل، والذي كان يتابعه منذ أن التقيا لأول مرة في اليابان قبل سنوات.
ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في المباراة المقبلة، بعدما خسر آخر ثلاث مباريات وابتعد عن الصدارة.
وستكون الرحلة إلى الشمال أصعب اختبار لتوتنهام حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، وقال غوارديولا إنه متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من المتعة.
ويتذكر الإسباني مواجهتهما الوحيدة السابقة قائلا: "لقد واجهته مرة واحدة فقط منذ ثلاثة أو أربعة مواسم أثناء الفترة التحضيرية عندما لعبنا في اليابان ضد يوكوهاما".
وأضاف: "كان أنغي هو المدرب وشاهدت بعض المقاطع من قبل. كانت المباراة الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد وقلت: "رائع، هناك أشياء تعجبني".
وتابع: "قلت للاعبين حينه أعلم أننا لسنا في كامل الجاهزية لكننا سنواجه فريقا جيدا في الالتحامات ومميزا في بناء الهجمات ويعتمد على حارسه في ذلك".
وفاز سيتي بتلك المباراة، لكن غوارديولا قال إن ذلك جعله يولي اهتماما أكبر ليتابع تقدم بوستيكوغلو في سيلتيك والآن توتنهام.
وواصل غوارديولا: "أعتقد أن شخصيات مثل أنغي يجعلون كرة القدم مكانا أفضل.. قلت عدة مرات إنني مدرب ولكن في نفس الوقت متابع، وأنا أستمتع كثيرا بالطريقة التي يلعبون بها (توتنهام) والنهج الذي يتبعونه".
ورد بوستيكوغلو الثناء في مؤتمره الصحفي المنفصل قائلا إنه استمتع بفرصة اللعب ضد غوارديولا.
وقال: "هذا هو نوع المباريات الذي تريد أن تكون فيها، حيث تقيم نفسك ضد الأفضل".
وقال غوارديولا إنه لا يتوقع أن يغير توتنهام أسلوبه، رغم الهزائم والغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، واعتبر تعليق بوستيكوغلو بأنه "يقلد بيب" مجرد مزحة.
وأضاف: "اسألوه عما إذا كان سيغير الطريقة التي يلعب بها ضدنا؟ بالتأكيد لا. هذا لن يحدث، ستكون مفاجأة".
وقال غوارديولا إن المدافع الإنجليزي جون ستونز قد يشارك بعد وجوده على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، بينما عاد ماتيو كوفاتشيتش إلى التدريبات في وقت سابق من الأسبوع، ولا يزال ماتيوس نونيز غير لائق للمشاركة.