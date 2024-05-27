هجوم رهيب من شوبير على محلل طالب بضربة جزاء للترجي ضد الأهلي (فيديو)
شنَّ نجم الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة السابق أحمد شوبير، حملة انتقادات لاذعة ضد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، عقب تحليله لأداء حكم مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي السبت الماضي.
وتوج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 إياب الدور النهائي بإستاد القاهرة، بعد أن كان الفريقان تعادلا ذهابًا دون أهداف قبل أسبوع على ملعب رادس.
وسجل روجيه أهولو لاعب الترجي هدف المباراة بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط، وذلك بعد تصويبة رأسية من قائد الكتيبة الحمراء رامي ربيعة اصطدمت بقدم أهولو، لكن الترجي التونسي احتج بشدة على أداء الحكم الكونغولي ندالا مطالبًا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 بعد لمس الكرة ليد لاعب الأهلي إمام عاشور.
وخلال فقرة تلفزيونية لتحليل أداء طاقم الحكام، قال الخبير التحكيمي والحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة إن تلك اللقطة كانت تستوجب بالفعل الإعلان عن ركلة جزاء للترجي، ما فجر موجة من ردود الفعل وآثار غضب الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج إذاعي كان مخصصا لإنجاز الأهلي الجديد على المستوى القاري.
وهاجم نجم الأهلي السابق الخبير التحكيمي جهاد جريشة قائلًا: "كابتن جهاد جريشة يحلل أداء الحكام في المباريات على منصات مختلفة، وهو ليس أهلاويًّا ولا زملكاويًّا، لكنه عنده مشكلة في فهم القانون".
وتابع: "جهاد جريشة يحلل المباريات على أي أساس؟! أنا أريد أن أعرف الإجابة، هناك من قال لي إن جريشة يعتمد مقولة "خالف تعرف" في تحليل أداء الحكام، وهناك خبراء تحكيم كثيرون من تونس قالوا إن تلك اللقطة لا تستوجب ركلة جزاء وهي واضحة جدًّا."
وختم شوبير: "ليس دفاعًا عن الأهلي، لكن الكرة ليس بها شبهة ضربة جزاء على الإطلاق".