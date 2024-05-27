هجوم رهيب من شوبير على محلل طالب بضربة جزاء للترجي ضد الأهلي (فيديو)

وخلال فقرة تلفزيونية لتحليل أداء طاقم الحكام، قال الخبير التحكيمي والحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة إن تلك اللقطة كانت تستوجب بالفعل الإعلان عن ركلة جزاء للترجي، ما فجر موجة من ردود الفعل وآثار غضب الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج إذاعي كان مخصصا لإنجاز الأهلي الجديد على المستوى القاري.

وهاجم نجم الأهلي السابق الخبير التحكيمي جهاد جريشة قائلًا: "كابتن جهاد جريشة يحلل أداء الحكام في المباريات على منصات مختلفة، وهو ليس أهلاويًّا ولا زملكاويًّا، لكنه عنده مشكلة في فهم القانون".

وتابع: "جهاد جريشة يحلل المباريات على أي أساس؟! أنا أريد أن أعرف الإجابة، هناك من قال لي إن جريشة يعتمد مقولة "خالف تعرف" في تحليل أداء الحكام، وهناك خبراء تحكيم كثيرون من تونس قالوا إن تلك اللقطة لا تستوجب ركلة جزاء وهي واضحة جدًّا."

وختم شوبير: "ليس دفاعًا عن الأهلي، لكن الكرة ليس بها شبهة ضربة جزاء على الإطلاق".