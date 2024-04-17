"3 قرارات في 5 دقائق".. تفاصيل كارثية أطاحت ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا

بسيناريو مُحبط لجماهيره كالعادة غادر برشلونة دوري أبطال أوروبا، بينما كان متقدمًا في أول نصف ساعة من مباراة إياب دور الـ8 على باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المواجهتين.

الخروج جاء بسبب مجموعة من القرارات الكارثية التي وجد برشلونة عناصره يأخذونها في ظرف دقائق قليلة، واجتمعت كلها لتشكيل واحدة من أسوأ سيناريوهات خروج النادي الكتالوني في العشرية الأخيرة.

قرار تمريرة أراوخو

المشكلة الأولى والأكبر والتي نتجت عنها سلسلة من القرارات الخاطئة مثل التفاعل الكيميائي كان قرار كسر أراوخو لخطين من خطوط باريس سان جيرمان هما الهجوم والوسط بتمريرة واحدة ليبدأ هجمة جديدة.

ذلك القرار السخيف منطقًا ووقتًا كان بداية السقوط المروع للنادي الكتالوني، فكرة أراوخو لم تصل لأي عنصر في برشلونة، بل قطعها باريس سان جيرمان وبدأ مرتدة خطيرة.

سخافة منطق ذلك القرار تتلخص في أن أراوخو ليس أفضل من يخرج الكرات من الخلف، ما بالك بإخراجها لتكسر خطا أو خطين من خطوط المنافس، وسخافته توقيتًا تأتي لأن الفريق الكتالوني كان متقدمًا في النتيجة ولا داعي للتسرع بمثل تلك التمريرات، في حين أن استهلاك الوقت بالتمرير القصير سيكون أفضل.