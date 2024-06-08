انتهى وقت ريال مدريد.. غوارديولا يضع خطة السيطرة على دوري أبطال أوروبا

اصطدم طريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لسنوات بمواجهات صعبة للغاية أمام ريال مدريد، فحتى "الملكي" وهو ليس في أفضل أحواله، وفي الوقت الذي كانت فيه كتيبة بيب غوارديولا متفوقة داخل الملعب، لم يتعرض الفريق الإسباني للكثير من الهزائم.

على النقيض، في آخر ثلاث مواجهات بينهم في أدوار خروج المغلوب، نجح ريال مدريد مرتين في المرور، مقابل مرة لمانشستر سيتي نجح من خلالها في التتويج بدوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخه.

لحل تلك المعضلة، كان على غوارديولا ابتكار خطة تجعله يتخلص من سيطرة الملكي على البطولة، ووقوفهم الدائم ضده في دوري الأبطال.

في الواقع، الخيط الأول في تلك الخطة من نسجه كان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نفسه.