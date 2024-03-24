الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

يواجه منتخب كرواتيا نظيره المنتخب المصري، في نهائي كأس العاصمة، عقب فوزه على تونس في نصف نهائي، البطولة المقامة في مصر.

وفي بداية مشواره مع منتخب مصر حقق حسام حسن الفوز على حساب نيوزيلندا ضمن مواجهات كأس عاصمة مصر، بهدف نظيف من توقيع مصطفى محمد.

فيما بلغت كرواتيا النهائي بعدما تفوقت بركلات الترجيح 5-4 على تونس، عقب التعادل السلبي على استاد القاهرة، يوم السبت.