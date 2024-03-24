الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا
يواجه منتخب كرواتيا نظيره المنتخب المصري، في نهائي كأس العاصمة، عقب فوزه على تونس في نصف نهائي، البطولة المقامة في مصر.
وفي بداية مشواره مع منتخب مصر حقق حسام حسن الفوز على حساب نيوزيلندا ضمن مواجهات كأس عاصمة مصر، بهدف نظيف من توقيع مصطفى محمد.
فيما بلغت كرواتيا النهائي بعدما تفوقت بركلات الترجيح 5-4 على تونس، عقب التعادل السلبي على استاد القاهرة، يوم السبت.
وتستضيف مصر بطولة كأس العاصمة، خلال فترة التوقف الدولي الحالي الخاص بشهر مارس، وذلك ضمن سلسلة مباريات الاتحاد الدولي فيفا.
وتقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية؛ إذ يلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في النهائي.
ويتواجه منتخب نيوزيلندا مع تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
موعد مباراة مصر وكرواتيا
يخوض منتخب مصر نهائي كأس العاصمة أمام كرواتيا، على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس.
ويحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، بين نيوزيلندا وتونس، في العاشرة مساء 26 مارس، وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" المباراتين.