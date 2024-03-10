نجم ريال مدريد الشاب يرد على لامين يامال بأفضل طريقة (فيديو)

رد إيكر برافو، مهاجم فريق ريال مدريد للشباب، على تألق منافسه لامين يامال مع برشلونة، بتسجيل هدف رائع للميرنغي في شباك نومانسيا.

وبعد أقل من يوم من تسجيل لامين يامال هدفاً رائعاً ضد مايوركا، كرر لاعب موهوب آخر نجاحه، وهو برافو الذي صوب كرة صاروخية بيمناه من على حدود منطقة جزاء نومانسيا ليفشل الحارس في التعامل معها.

ويبدو المستقبل مشرقًا لكل من يامال وبرافو، حيث يواصلان صقل مهاراتهما وصنع اسم لهما في عالم كرة القدم، ومع مثل هذه الأهداف، فمن الواضح أن لديهما ما يلزم لتحقيق النجاح على أعلى مستويات الرياضة.