نجم ريال مدريد الشاب يرد على لامين يامال بأفضل طريقة (فيديو)
رد إيكر برافو، مهاجم فريق ريال مدريد للشباب، على تألق منافسه لامين يامال مع برشلونة، بتسجيل هدف رائع للميرنغي في شباك نومانسيا.
وبعد أقل من يوم من تسجيل لامين يامال هدفاً رائعاً ضد مايوركا، كرر لاعب موهوب آخر نجاحه، وهو برافو الذي صوب كرة صاروخية بيمناه من على حدود منطقة جزاء نومانسيا ليفشل الحارس في التعامل معها.
ويبدو المستقبل مشرقًا لكل من يامال وبرافو، حيث يواصلان صقل مهاراتهما وصنع اسم لهما في عالم كرة القدم، ومع مثل هذه الأهداف، فمن الواضح أن لديهما ما يلزم لتحقيق النجاح على أعلى مستويات الرياضة.
ويعد إيكر برافو من أبرز اللاعبين الشباب في صفوف ريال مدريد، والمتوقع لهم مستقبل مبهر رفقة الميرنغي خلال السنوات المقبلة.
برافو تم اكتشافه من قبل برشلونة، وانضم إلى "لاماسيا" في سن الخامسة من عمره، وتدرج في صفوف فرق الشباب بالنادي الكتالوني قبل أن يرحل لصفوف باير ليفركوزن في صيف 2021.
وفي صيف 2022، قرر ريال مدريد "كاستيا" استعارة إيكر برافو من صفوف باير ليفركوزن لمدة عام واحد.
وعلى المستوى الدولي تدرج برافو في الفئات السنية المختلفة للمنتخب الإسباني، وحاليا يتواجد بشكل مستمر مع منتخب تحت 19 عاما.