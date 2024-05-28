بيراميدز يصدم الزمالك بوثيقة رسمية (صورة)
وجه نادي بيراميدز صدمة قوية لإدارة نادي الزمالك بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.
وأرسل نادي بيراميدز خطابين للزمالك للمطالبة بالحصول على قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في صفقة انتقال نبيل عماد وعمر جابر وعبد الله السعيد من بيراميدز للفريق الأبيض.
وأكد بيراميدز في خطابه أنه وفقًا لأحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في 14 سبتمبر 2022 فهناك إلزام بسداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بدونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه مصري.
ووفقًا للخطاب الثاني ، طالب بيراميدز وفقًا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في 31 يناير الماضي بالحصول على مكافأة قدرها مليون جنيه بجانب سداد ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ مليون و140 ألف جنيه.