بيراميدز يصدم الزمالك بوثيقة رسمية (صورة)

وأكد بيراميدز في خطابه أنه وفقًا لأحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في 14 سبتمبر 2022 فهناك إلزام بسداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بدونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه مصري.