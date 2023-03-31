الهلال يرفض إعارة ماتيوس بيريرا لكورينثيانز

كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن أن نادي كورينثيانز ينتظر انتهاء إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا من الوحدة الإماراتي ليقدم عرضا رسميا لنادي الهلال، لاستعارة اللاعب.

وأفادت الصحيفة البرازيلية، أن إدارة ‎الهلال لا ترغب في إعارة اللاعب، حيث يعطي النادي الأولوية لبيع عقد اللاعب البرازيلي، لاسترداد جزء من المبلغ الكبير الذي دفع للاعب والذي بلغ حوالي 18 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن إدارة الهلال رفضت عرضا من نادي الوحدة لتجديد إعارة بيريرا لاعب الفريق، لمدة ستة أشهر أخرى.