الهلال يرفض إعارة ماتيوس بيريرا لكورينثيانز
كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن أن نادي كورينثيانز ينتظر انتهاء إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا من الوحدة الإماراتي ليقدم عرضا رسميا لنادي الهلال، لاستعارة اللاعب.
وأفادت الصحيفة البرازيلية، أن إدارة الهلال لا ترغب في إعارة اللاعب، حيث يعطي النادي الأولوية لبيع عقد اللاعب البرازيلي، لاسترداد جزء من المبلغ الكبير الذي دفع للاعب والذي بلغ حوالي 18 مليون يورو.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن إدارة الهلال رفضت عرضا من نادي الوحدة لتجديد إعارة بيريرا لاعب الفريق، لمدة ستة أشهر أخرى.
وأعير اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما، إلى الوحدة الإماراتي من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.
ويحظى بيريرا باهتمام العديد من الأندية البرازيلية مثل بوتافوغو، كروزيرو، فاسكو دا غاما، بالميراس، كورينثيانز، وفلامنغو.
وانضم بيريرا للهلال في صيف 2021، بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادما من وست بروميتش ألبيون بصفقة قدرت بحوالي 16 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.