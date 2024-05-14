حسام حسن يتراجع عن تصريحاته الصادمة (فيديو)
تراجع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن تصريحاته "الصادمة" بحق لاعبي المنتخب المصري، وأن المسابقة لا يوجد بها لاعب يصلح للمنتخب.
واجتمع حسام حسن أمس الإثنين، بمقر اتحاد الكرة مع الصحفيين، للحديث عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب، وتحدياته، واستعداداته لتصفيات أمم أفريقيا 2025، ومونديال 2026.
وخلال الاجتماع أدلى حسام حسن بتصريحات صادمة؛ إذ قال: أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري".
وأضاف: "انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني".
وأثارت تصريحات حسام حسن الجدل؛ إذ تحدث على نحو صادم مع الصحفيين والإعلاميين؛ ما خلق انتقادات كثيرة ضده.
وعقب الهجوم الضاري، رد إبراهيم حسن مدير الكرة بالجهاز الفني لمنتخب مصر؛ شقيق حسام حسن، مؤكدًا أن تصريحات شقيقه تم تحريفها.
وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: " فيه حد موجود أثناء تصريحات حسام كان نيته مش كويسة حرف التصريح".
وعن التصريحات الحقيقية قال إبراهيم: "حسام قال إن مفيش لاعب حاليا غير مجموعة لاعبي المنتخب الحالية ظاهر".
وأضاف: "حسام وضح إن عدم انتظام الدوري المصري وإقامة المباريات عصرا وكل المشكلات الموجودة في المسابقة حاليا لا تفرز لاعبا أو موهبة جديدة، بخلاف مجموعة اللاعبين الموجودين حاليًا".
ووجه إبراهيم حسن انتقادات للصحفيين قائلا: "اللي بيكتب لازم يكون عنده ضمير".
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي السابع والعاشر من يونيو حزيران، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.
وتضم المجموعة الأولى مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط، بفوزه في أول جولتين على جيبوتي، وسيراليون.