حسام حسن يتراجع عن تصريحاته الصادمة (فيديو)

واجتمع حسام حسن أمس الإثنين، بمقر اتحاد الكرة مع الصحفيين، للحديث عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب، وتحدياته، واستعداداته لتصفيات أمم أفريقيا 2025، ومونديال 2026.

وخلال الاجتماع أدلى حسام حسن بتصريحات صادمة؛ إذ قال: أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري".

وأضاف: "انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني".

وأثارت تصريحات حسام حسن الجدل؛ إذ تحدث على نحو صادم مع الصحفيين والإعلاميين؛ ما خلق انتقادات كثيرة ضده.