تصريحات ميدو عن الهلال والأهلي المصري تثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، جدلا كبيرا بتصريحاته على قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن تأجيل مباراة الأهلي السعودي والهلال.

وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي، أعلنت تأجيل مباراة الأهلي والهلال التي كان مقررًا لها يوم الجمعة 19 أبريل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 28، إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو المُقبل.

وأوضحت الرابطة أن هذا القرار جاء بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القاضي بتأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمدة 24 ساعة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في يوم اللقاء.