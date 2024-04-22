تصريحات ميدو عن الهلال والأهلي المصري تثير جدلا واسعا (فيديو)
أثار أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، جدلا كبيرا بتصريحاته على قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن تأجيل مباراة الأهلي السعودي والهلال.
وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي، أعلنت تأجيل مباراة الأهلي والهلال التي كان مقررًا لها يوم الجمعة 19 أبريل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 28، إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو المُقبل.
وأوضحت الرابطة أن هذا القرار جاء بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القاضي بتأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمدة 24 ساعة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في يوم اللقاء.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "طالما بدأت الموسم بنظام لا بد أن تنهيه بنظام، لو نتذكر بعد البطولة العربية فريقي الهلال والنصر كان عندهما مباراة بعد 48 ساعة فقط وطلبا تأجيلها، ولكن تم رفض ذلك، حتى في مصر احترمنا هذا القرار وضربنا مثل بالرابطة السعودية، لأن مهما كان حجم الضغوط على الأندية يجب أن يتم احترام المسابقة".
وتابع: "لكن طالما تم فتح باب التأجيل وتم وضع مواعيد أخرى دون الرجوع للطرف الآخر، أنت بذلك تقلل من احترامك للنادي الأهلي السعودي يجب أن تُخطره بهذا القرار فهو ناد كبير يجب إخطاره وتسمع منه أنسب وقت لخوض اللقاء، وإدارة الأهلي لهم كل الحق في الاعتراض على ما حدث".
واختتم: "تم تأجيل مباراة الأهلي والهلال دون الرجوع للأهلي، السؤال هل أحد يستطيع فعل ذلك مع الهلال وعدم الرجوع له؟! الهلال مثله مثل الأهلي في مصر، لا أحد يستطيع أن يفعل شيء يخصه دون الرجوع إليه".
وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا، يعرب فيه عن رفضه تأجيل المباراة إلى 6 مايو المقبل، بداعي الإخلال بمبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، وفق المادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي، والتي تتضمن أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، ليخرج ناديا الاتحاد والنصر ببيانات رسمية، تتضامن مع رفض موعد المباراة الجديد.