إنريكي: مبابي سيتوَّج بالعديد من الكرات الذهبية

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي بمقر النادي الباريسي حول فرص مبابي في الفوز بهذه الجائزة يومًا ما، أجاب مدرب إسبانيا السابق: "الفوز بالكرات الذهبية، بالإضافة إلى ما يقدّمه اللاعب على المستوى الفردي - وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف إنريكي: "هنا في باريس سان جيرمان نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

وفاز ميسي، المتوَّج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جيرمان هذا الصيف، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، الإثنين، في باريس متفوّقًا على كل من هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي ومبابي.