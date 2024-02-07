خطة ريال مدريد للهيمنة على كرة القدم الأوروبية بعد ضم مبابي
توقعت صحيفة "ديلي ميل" أن يهيمن ريال مدريد على كرة القدم الأوروبية لمدة عقد من الزمن، حال التوصل لاتفاق رسمي والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي تعاقد مبابي، في سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد في ضمه مجانا الصيف المقبل.
ولا يوجد حديث داخل الأوساط الرياضية الآن إلا عن صفقة مبابي واقترابه من ريال مدريد، في ظل تأكيدات عدة صحف فرنسية مقربة من سان جيرمان، بأن اللاعب اختار بالفعل الانضمام للميرنغي، ويتبقى فقط إخطار ناديه والإعلان رسميا عن موقفه النهائي.
كما أن مبابي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع النادي الفرنسي.
وقالت ديلي ميل" في تقريرها، اليوم الأربعاء، إن "ريال مدريد يمتلك بالفعل أفضل المواهب الشابة في العالم مثل جود بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس جونيور، وسيهيمنون على كرة القدم لمدة عقد من الزمن إذا تعاقدوا مع كيليان مبابي".
وأضاف التقرير: "إذا نجح ريال مدريد أخيرًا في ضم مبابي هذا الصيف، فسيكون للنادي الإسباني أفضل فريق تحت 25 عامًا في عالم كرة القدم، فريق يمكنه أن يهيمن على اللعبة لمدة عقد، وسيكون ذلك نتيجة لسنوات من العمل في سوق الانتقالات بشكل أكثر فعالية من أي نادٍ آخر في عالم الساحرة المستديرة".
دور جوني كالافات
وألقت الصحيفة الضوء على الدور القوي، لرئيس كشافة النادي جوني كالافات، موضحة: "يعود الفضل في اجتياح أفضل المواهب الشابة إلى حد كبير إلى رئيس الكشافة جوني كالافات الذي أثبت مرة أخرى على مدى العقد الماضي أنه قادر على مواجهة أصعب التحديات، وفي عام 2013، تم تكليفه بالتأكد من عدم ترك النادي مرة أخرى لأفضل المواهب الشابة القادمة من البرازيل، كما فعلوا مع نيمار".
وأشارت الصحيفة: "نجح بالفعل مكتشف المواهب المولود في مدريد والذي نشأ في البرازيل في التعاقد مع فينيسيوس ورودريغو والمهاجم الشاب إندريك الذي سيكون في تشكيلة الفريق الأول في الصيف المقبل، وكان كالافات أيضًا وراء الاستبدال الناجح لأعظم لاعب خط وسط في النادي على الإطلاق كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش".
وأردف: "ومع انتقال كاسيميرو ليونايتد منذ فترة طويلة، واقتراب رحيل مودريتش في نهاية الموسم، أصبح خط وسط مدريد يدور الآن حول أوريليان تشواميني وجودي بيلينغهام وإدواردو كامافينغا".
وشدّد التقرير: "لم ينتهِ بعد (مشروع الشباب) في ريال مدريد، حيث اقترب أردرا غولر البالغ من العمر 18 عامًا، من استعادة كامل لياقته البدنية بعد انتقاله من فنربخشه في الصيف مقابل 20 مليون يورو، وقد شارك نيكو باز، صاحب الـ19 عامًا والمولود في مدريد، في أربع مباريات بالفعل بعد تألقه في خط وسط الفريق الرديف بتسجيله سبعة أهداف".
واستطرد: "في الصيف المقبل، سيسعون أيضًا لملاحقة ظهير بايرن ميونخ الأيسر ألفونسو ديفيز الذي لم يتبق له سوى عام واحد في عقده، وستتم تغطية تكلفته برحيل فران غارسيا أو فيرلاند ميندي".
تشكيلة الهيمنة الأوروبية
وتطرقت الصحيفة للحديث عن التشكيلة المتوقعة لـ11 لاعبا سيبدأ بهم ريال مدريد هذا الموسم؛ ما يجعله المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وسيدفع أنشيلوتي، مدرب الريال، بتيبو كورتوا (31 عامًا) وداني كارفخال (32 عامًا) وأنتونيو روديغر (30 عامًا) أصحاب الخبرة بالفريق.
وبخلاف هؤلاء الثلاثة، لن يضم الريال لاعبًا واحدًا يزيد عمره حاليًا على 25 عامًا.
سيتواجد بيلينغهام (20 عامًا) وفالفيردي (25 عامًا) وتشواميني (24 عامًا) وكامافينغا (21 عامًا) في خط الوسط طالما يسمح توني كروس (الذي من المتوقع أن يمدد عقده في سن 34 عامًا) بذلك.
وفي المقدمة، سيشكل فينيسيوس جونيور (23 عامًا) شراكة مع مبابي (25 عامًا)، على أن يمنح كل من غولر (18 عامًا) ورودريغو (23 عامًا) وإندريك (17 عامًا) وبراهيم دياز (24 عامًا) وأمام المدرب خيارًا لإشراك مهاجم ثالث.
واختتم التقرير: "الجانب السلبي الوحيد لامتلاك فريق متميز كهذا هو المهمة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على سعادة الجميع، ولهذا السبب كان ريال مدريد ذكيًا في اختيار المدرب تماما وتجديد عقده، كما هو الحال في الطريقة التي قاموا بها ببناء تشكيلة اللاعبين".