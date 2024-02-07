خطة ريال مدريد للهيمنة على كرة القدم الأوروبية بعد ضم مبابي

توقعت صحيفة "ديلي ميل" أن يهيمن ريال مدريد على كرة القدم الأوروبية لمدة عقد من الزمن، حال التوصل لاتفاق رسمي والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي، في سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد في ضمه مجانا الصيف المقبل.

ولا يوجد حديث داخل الأوساط الرياضية الآن إلا عن صفقة مبابي واقترابه من ريال مدريد، في ظل تأكيدات عدة صحف فرنسية مقربة من سان جيرمان، بأن اللاعب اختار بالفعل الانضمام للميرنغي، ويتبقى فقط إخطار ناديه والإعلان رسميا عن موقفه النهائي.

كما أن مبابي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع النادي الفرنسي.