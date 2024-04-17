كيف خلّص إنريكي أندية فرنسا من عقدة استمرت طيلة 70 عامًا؟

وأصبح باريس سان جيرمان بعد الفوز في مباراة الإياب، أول فريق فرنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في التأهل إلى أحد الأدوار الإقصائية بعد أن يكون قد انهزم في مباراة الذهاب، وذلك منذ إنشاء المسابقة في العام 1955.

ولم يتمكن أي فريق فرنسي من التأهل إلى الدور الموالي في مرحلة الإقصاء من أمجد الكؤوس الأوروبية بعد سقوطه على أرضه خلال جولة الذهاب.

وعقب التأهل كان لويس إنريكي أكثر السعداء في أوساط الفريق الباريسي بعد أن كان صرح قبل أيام من المباراة أنه لا يشك لحظة في قدرة لاعبيه على العودة رغم الخسارة ذهابًا على ملعبهم (3 ـ 2).

يشار إلى أن الـ"بي آس جي" سيلتقي بوروسيا دورتموند في نصف النهائي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.