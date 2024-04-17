كيف خلّص إنريكي أندية فرنسا من عقدة استمرت طيلة 70 عامًا؟
لم ينجح الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي فقط في قيادة فريقه إلى التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ومواصلة الطريق نحو المراهنة على لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه نجح بفك عقدة لازمت الأندية الفرنسية منذ ما يقارب 70 عامًا.
ورغم خسارته في مباراة الذهاب (2-3)، تغلب باريس سان جيرمان على برشلونة (4-1)، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه كامب نو في المدينة الكاتالونية، مقدمًا أداءً تاريخيًا ومردودًا لافتًا لكل لاعبيه بعد أن قلب تأخره بهدف مبكر لمنافسه إلى فوز ساحق بعد تسجيله 4 أهداف.
وأصبح باريس سان جيرمان بعد الفوز في مباراة الإياب، أول فريق فرنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في التأهل إلى أحد الأدوار الإقصائية بعد أن يكون قد انهزم في مباراة الذهاب، وذلك منذ إنشاء المسابقة في العام 1955.
ولم يتمكن أي فريق فرنسي من التأهل إلى الدور الموالي في مرحلة الإقصاء من أمجد الكؤوس الأوروبية بعد سقوطه على أرضه خلال جولة الذهاب.
وعقب التأهل كان لويس إنريكي أكثر السعداء في أوساط الفريق الباريسي بعد أن كان صرح قبل أيام من المباراة أنه لا يشك لحظة في قدرة لاعبيه على العودة رغم الخسارة ذهابًا على ملعبهم (3 ـ 2).
يشار إلى أن الـ"بي آس جي" سيلتقي بوروسيا دورتموند في نصف النهائي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.