دوري أبطال آسيا: الفيصلي السعودي يودع بالخسارة أمام فولاد خوزستان (فيديو)
ودع الفيصلي السعودي دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بعد الخسارة 0/1 أمام فولاد خوزستان.
وعلى إستاد الثمامة اركتب المدافع صالح القميزي خطأ فادحا استغله ساسان أنصاري وسجل الهدي الوحيد في المباراة في الدقيقة 64.
وأمس الأحد تأهل الشباب السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ناساف كارشي الأوزبكي كما فاز الدحيل بضربات الترجيح على حساب الريان.
والهلال السعودي هو حامل لقب الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 4 ألقاب، وسبق لناديي الهلال والاتحاد فقط من السعودية الفوز بدوري أبطال آسيا.
وفي وقت لاحق الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.