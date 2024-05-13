ألتراس باريس سان جيرمان يودّع مبابي بـ"تيفو" رائع (فيديو)

وأعلن مبابي، بشكل رسمي، أن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الفرنسي بعد 8 سنوات بقميص النادي.

ويستضيف سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تولوز صاحب المركز الـ12، اليوم الأحد، وستكون آخر مباراة يخوضها مبابي على ملعب فريقه.

وستكون مباراة، اليوم الأحد، أمام تولوز هي الأخيرة لكيليان مبابي على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

وقامت جماهير "ألتراس" الفريق الفرنسي بعمل تيفو رائع للنجم مبابي، وقامت برفعه في مدرجات الدرجة الثالثة، ويحمل صورته، وأغصانًا.