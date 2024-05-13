ألتراس باريس سان جيرمان يودّع مبابي بـ"تيفو" رائع (فيديو)
ودعّت جماعة "ألتراس" باريس سان جيرمان، نجم الفريق كيليان مبابي، وذلك بعد إعلانه الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بشكل رسمي.
وأعلن مبابي، بشكل رسمي، أن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الفرنسي بعد 8 سنوات بقميص النادي.
ويستضيف سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تولوز صاحب المركز الـ12، اليوم الأحد، وستكون آخر مباراة يخوضها مبابي على ملعب فريقه.
وستكون مباراة، اليوم الأحد، أمام تولوز هي الأخيرة لكيليان مبابي على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.
وقامت جماهير "ألتراس" الفريق الفرنسي بعمل تيفو رائع للنجم مبابي، وقامت برفعه في مدرجات الدرجة الثالثة، ويحمل صورته، وأغصانًا.
ويرتبط مبابي بعلاقة رائعة بجماهير "ألتراس" الخاصة بباريس سان جيرمان، على عكس القطاع الأكبر من جماهير فريق العاصمة الفرنسية.
ووجّه عدد من الجماهير صافرات الاستهجان ضد مبابي، خلال عمليات الإحماء.
وحضر مبابي حفل وداع، أمس السبت، مع ألتراس باريس سان جيرمان.
ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، مطلع الشهر المقبل.