مانشستر سيتي يتخطى كوبنهاغن ويواصل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

أنهى سيتي، الذي تفوق بفارق هدفين ذهابا، الأمور مبكرا بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق مانويل أكانجي وخوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.

وسجل أكانجي من فرصة سيتي الأولى في المباراة بعد أن سدد مباشرة في المرمى إثر تمريرة ألفاريز العرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.

وسجل ألفاريز بنفسه بعد أربع دقائق بفضل تصدي كارثي من كاميل جرابارا حارس كوبنهاجن الذي ترك تسديدة مهاجم سيتي تفلت من بين يديه بعد لحظات من تسديدة رودري في العارضة.

وقلص محمد اليونسي، لاعب ساوثامبتون السابق، الفارق لبطل الدنمرك في الدقيقة 29 لكن هالاند آلة تسجيل الأهداف في سيتي سجل بتسديدة أرضية قوية بين اثنين من المدافعين قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، وهو هدفه 29 هذا الموسم في جميع المسابقات.