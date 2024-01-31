ماذا قال الركراكي بعد وداع منتخب المغرب أمم أفريقيا؟
تحمّل وليد الركراكي، مدرب المغرب، مسؤولية خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة صادمة للفريق، الذي بلغ المربع الذهبي لكأس العالم 2022، بنتيجة 2-صفر أمام جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء.
وكان المغرب مرشحا قويا للفوز بكأس الأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يصل للدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر، قبل نحو 14 شهرا، لكنه ودع أمام المنتخب الذي يحتل المرتبة 66 عالميا.
وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "هناك الكثير من الأخطاء الفنية. افتقدنا الصبر في بناء الهجمات ولعبنا بتسرع.
"كان يمكننا إنهاء المباراة من الشوط الأول.. لكننا حاولنا وكنا لنعود بركلة جزاء لكننا أهدرناها؛ وهو ما جعلنا نتألم كثيرا".
وأهدر أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ركلة جزاء قرب النهاية بعدما سدد في العارضة.
وكانت آمال الجماهير المغربية كبيرة في تحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثانية بعد التتويج به عام 1976؛ لما قدمه الجيل الحالي في نسخة قطر 2022 قبل أن يخسر أمام فرنسا، بطلة العالم 2018، في الدور قبل النهائي.
ويأتي منتخب المغرب، الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم، في المركز 13 عالميا، والأول أفريقيا، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وتابع: "هي خيبة أمل للجماهير المغربية. لقد ساعدونا كثيرا.. كانوا ينتظرون تحقيقنا للقب".
وأردف الركراكي: "سنتعلم من هذا الإخفاق، تحلّينا بتواضع كبير لكن اليوم علينا أن نتقبل الإخفاق في مهمتنا، هذا إخفاق وأنا أتحمل ذلك".