ماذا قال الركراكي بعد وداع منتخب المغرب أمم أفريقيا؟

وكان المغرب مرشحا قويا للفوز بكأس الأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يصل للدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر، قبل نحو 14 شهرا، لكنه ودع أمام المنتخب الذي يحتل المرتبة 66 عالميا.

وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "هناك الكثير من الأخطاء الفنية. افتقدنا الصبر في بناء الهجمات ولعبنا بتسرع.

"كان يمكننا إنهاء المباراة من الشوط الأول.. لكننا حاولنا وكنا لنعود بركلة جزاء لكننا أهدرناها؛ وهو ما جعلنا نتألم كثيرا".

وأهدر أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ركلة جزاء قرب النهاية بعدما سدد في العارضة.