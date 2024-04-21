ملعب سانتياغو برنابيو يشهد حدثا استثنائيًا أمام برشلونة
يشهد ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حدثًا استثنائيًا، خلال مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو مساء اليوم الأحد.
ويستأنف ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إنه سيتم استخدام لوحة تسجيل الفيديو بنطاق 360 درجة في البرنابيو اليوم لمباراة الكلاسيكو، بعد تجديد الملعب في الفترة الماضية.
وفي التجديدات الأخيرة توجد لوحة تسجيل فيديو بزاوية 360 درجة و3000 مقعد إضافي بارتفاع 12 مترًا، وشرفة بزاوية 360 درجة مع إطلالة على الملعب والمدينة، ومنطقة لكبار الشخصيات مع المطاعم.
وأكدت الصحيفة أن استخدام لوحة تسجيل الفيديو بنطاق 360 درجة، سيكون بشكل مبدئي، لكن هذه لن تكون النسخة النهائية.
يذكر أن ملعب سانتياغو برنابيو الذي تم تجديده سيساعد ريال مدريد على تحقيق إيرادات إضافية، حيث يعمل النادي منذ بعض الوقت على تنظيم أنشطة أخرى واسعة النطاق على مدار 365 يومًا في السنة.
ويدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو اليوم متصدرًا بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يحتل الوصافة.
ويأتي ريال مدريد من انتصار أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث حسم التأهل لنصف النهائي بركلات الترجيح.