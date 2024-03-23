لاعبو البرازيل يرتدون قميصا خاصا أمام إنجلترا تخليدا لذكرى زاغالو
حرص لاعبو منتخب البرازيل على ارتداء قميص خاص في مواجهة إنجلترا الودية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي".
وظهر القميص الخاص لمنتخب البرازيل يحمل صورة الأسطورة البرازيلي السابق ماريو زاغالو، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا عن 92 عاما بعد مشوار مليء بالإنجازات بدأ عام 1951 وانتهى في الملاعب عام 2006.
وارتدى زاغالو قميصي فريقي فلامنغو وبوتافوغو في البرازيل، وكانت إنجازاته مع منتخب السيليساو هي الأبرز في مسيرته الكروية، حيث توج بلقب كأس العالم 1958 و1962 كلاعب ونسخة 1970 كمدرب ونسخة 1994 كمنسق عام لمنتخب البرازيل.
كما قاد زاغالو المنتخب البرازيلي للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 1997، بالإضافة إلى كأس العالم للقارات في نفس العام.
ويدخل منتخب البرازيل مواجهة اليوم في ظل خوض مجموعة مباريات ودية، حيث يلعب أيضًا أمام إسبانيا الثلاثاء المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.
وخسر منتخب البرازيل آخر ثلاث مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، حيث يحتل المركز السادس من أصل عشرة منتخبات، متقدمًا بفارق نقطتين عن المركز السابع بعد ست مراحل، علمًا بأنَّ أصحاب المراكز الستة الأولى يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم.
أما منتخب إنجلترا فيستعد للمشاركة في منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا، حيث يأتي "الأسود الثلاثة" على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.
والتقى المنتخب البرازيلي بنظيره الإنجليزي خلال 26 مباراة سابقة بمختلف المناسبات، حقق السامبا الفوز في 11 مباراة منها مقابل 4 انتصارات لمنتخب "الأسود الثلاثة"، وحسم التعادل 11 مباراة، وسجل المنتخب البرازيلي 34 هدفا بينما نجح منتخب إنجلترا في تسجيل 23 هدفا.