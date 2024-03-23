لاعبو البرازيل يرتدون قميصا خاصا أمام إنجلترا تخليدا لذكرى زاغالو

حرص لاعبو منتخب البرازيل على ارتداء قميص خاص في مواجهة إنجلترا الودية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي".

وظهر القميص الخاص لمنتخب البرازيل يحمل صورة الأسطورة البرازيلي السابق ماريو زاغالو، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا عن 92 عاما بعد مشوار مليء بالإنجازات بدأ عام 1951 وانتهى في الملاعب عام 2006.

وارتدى زاغالو قميصي فريقي فلامنغو وبوتافوغو في البرازيل، وكانت إنجازاته مع منتخب السيليساو هي الأبرز في مسيرته الكروية، حيث توج بلقب كأس العالم 1958 و1962 كلاعب ونسخة 1970 كمدرب ونسخة 1994 كمنسق عام لمنتخب البرازيل.

كما قاد زاغالو المنتخب البرازيلي للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 1997، بالإضافة إلى كأس العالم للقارات في نفس العام.