روبرتو كارلوس يصدم ميسي

وقرر البرازيلي البقاء صامتًا حتى بعد أن ظهر اسم مهاجم إنتر ميامي، ليتوج نفسه الأفضل في هذه الفئة، ومع ذلك، سرعان ما اعتذر لقائد الأرجنتين ويمكن سماعه يقول في المقطع: "ميسي.. سامحني".

يعد ليونيل ميسي من أفضل اللاعبين الذين وطأت أقدامهم ملاعب كرة القدم على الإطلاق، وسجل النجم، البالغ من العمر 36 عامًا، حتى الآن 451 هدفًا بقدمه اليسرى عبر كافة المسابقات.

في الوقت نفسه سجل روبرتو كارلوس 23 هدفًا بالقدم اليسرى، وكان معروفًا بتصويباته المذهلة بهذه القدم، ويتذكر له الكل تسديدته المذهلة من 30 ياردة ضد فرنسا العام 1997.

ويواصل ميسي تألقه في الملاعب مع إنتر ميامي، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الأمريكي هذا الموسم.