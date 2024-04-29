أوزبكستان يتأهل لنهائي أمم آسيا دون 23 عاما ويحجز بطاقة الأولمبياد

حجز منتخب أوزبكستان أولى البطاقات الآسيوية الثلاث لمسابقة كرة القدم لأولمبياد باريس 2024؛ وذلك بعد تأهله إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً المقامة حاليا في قطر.

وفاز منتخب أوزبكستان على نظيره منتخب إندونيسيا (2-0) في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، وذلك على أرضية ستاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل.

وسجل خوسين نورشاييف هدف أوزبكستان الأول في الدقيقة 68 من المباراة، قبل أن يضيف مدافع إندونيسيا براتاما أرهان الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء.

وأكمل منتخب إندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 84 بعد طرد قائد الفريق رزقي راديهو نتيجة تدخله العنيف على كابتن المنافس نورشاييف.