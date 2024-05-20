غاريدو لـ"إرم نيوز": سفيان رحيمي لاعب مذهل ودائم القتال من أجل فريقه (فيديو)
تحدث خوان كارلوس غاريدو، مدرب نادي العين الإماراتي الأسبق، عن النجم المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الحالي، مشيدًا بإمكانياته المذهلة قبيل مواجهة يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وأهدر العين تقدمه ليخسر 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي، قبل أن يستضيف منافسه الياباني في مباراة الإياب في الـ25 من مايو الجاري.
ويحتاج "الزعيم" للانتصار بهدفين نظيفين فقط للتويج باللقب القاري، بينما في حال انتهاء الوقت الأصلي بتقدمه بهدف نظيف فسيخوض الطرفان شوطين إضافيين.
وقال غاريدو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "سفيان رحيمي لاعب متميز للغاية وأحبه على المستوى الشخصي، أنا سعيد لأنه أتيحت لي الفرصة لتدريبه".
وأضاف: "دربت رحيمي في الرجاء المغربي عندما كان لاعبًا صغيرًا، ومنذ اليوم الأول شاهدنا جميعًا أنه لاعب ممتاز، يلعب على اليسار واليمين وكمهاجم ويستطيع تسجيل الأهداف، والقتال من أجل فريقه، هو مذهل حقًّا، وأنا سعيد جدًّا من أجله وأتمنى له التوفيق دائمًا".
وتابع: "رحيمي يستحق كل النجاح في حياته الشخصية والمهنية؛ لأنه وعائلته أشخاص رائعون، وأنا سعيد جدًّا من أجلهم".
وتألق رحيمي مع العين بشكل مبهر إذ خاض 104 مباريات حتى الآن، سجل خلالها 43 هدفًا وقدَّم 37 تمريرة حاسمة لزملائه.
وأسهم رحيمي في فوز العين بلقبين، هما: الدوري الإماراتي، وكأس رابطة المحترفين الإماراتية في موسم 2021-2022.
وتأهل العين للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، ثم تغلب على ناساف كارشي الأوزبكي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16، قبل أن يتغلب على النصر في دور الثمانية 3 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب 4/4، ثم تغلب على الهلال السعودي في الدور قبل النهائي 5 / 4 في مجموع المباراتين.
في المقابل، تأهل يوكوهاما لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، ثم تغلب على بانكوك يونايتد التايلاندي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16، ثم تغلب على شاندونغ تايشان الصيني 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية، قبل أن يتغلب في الدور قبل النهائي على أولسان هيونداي الكوري 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 3/3.