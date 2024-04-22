تفاعل مع "إخلاص" رونالدو لنادي النصر (صورة)

وسيعود رونالدو للنصر أمام الخليج، يوم السبت، وبعدها سيلعب النصر مع الخليج مجددا لكن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويملك النصر 68 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن الهلال الذي لعب 27 مباراة.

وسجل رونالدو 29 هدفا ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق سبعة أهداف عن الثاني ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.