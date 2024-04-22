تفاعل مع "إخلاص" رونالدو لنادي النصر (صورة)
لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بـ"إخلاصه" لنادي النصر السعودي.
وغاب رونالدو عن مباراة النصر مع الفيحاء يوم السبت في الدوري السعودي للإيقاف بسبب الطرد.
لكن رغم غيابه لفت رونالدو الأنظار بعدما انتشرت صورة له وهو يتابع مباراة النصر والفيحاء رغم سفره.
وانتشرت صورة لرونالدو وهو يتابع المباراة عبر هاتفه ويظهر مع إحدى بناته.
وفي غياب رونالدو فاز النصر 3/1 على الفيحاء وسجل للعالمي ساديو ماني هدفين وعبدالإله علي العمري.
وسيعود رونالدو للنصر أمام الخليج، يوم السبت، وبعدها سيلعب النصر مع الخليج مجددا لكن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويملك النصر 68 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن الهلال الذي لعب 27 مباراة.
وسجل رونالدو 29 هدفا ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق سبعة أهداف عن الثاني ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.