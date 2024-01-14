ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام توتنهام
فشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه أمام توتنهام، واكتفى بالتعادل 2-2 تحت أنظار جيم راتكليف في قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وخاض يونايتد اللقاء تحت أنظار جيم راتكليف الذي استحوذ على 25% من أسهم النادي مقابل نحو 1.25 مليار جنيه إسترليني.
افتتح مانشستر التسجيل بعد أقل من 3 دقائق على البداية عبر الدنماركي راسموس هويلوند بعدما وصلته الكرة من ماركوس راشفورد.
لكن توتنهام لم ينتظر طويلاً لإطلاق المباراة من نقطة الصفر بفضل رأسية البرازيلي ريتشارليسون إثر ركلة ركنية نفذها الإسباني بدرو بورو من الجهة اليسرى في الدقيقة 19.
وتقدم مانشستر مرة أخرى بهدف جميل لراشفورد بعد تبادله الكرة مع هويلوند، مسجلاً بذلك هدفه الأول على "أولد ترافورد" من أصل 14 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، في الدقيقة 40.
وبعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني خطف توتنهام هدف التعادل عن طريق الأوروغوياني رودريغو بينتانكور الذي وصلته الكرة من فيرنر في منطقة الجزاء، فتقدم بها وأطلقها من زاوية ضيقة في شباك الحارس الكاميروني أندري أونانا.
وفي "أولد ترافورد" ورغم تقدمه مرتين على ضيفه توتنهام، اكتفى يونايتد بالتعادل 2-2، وفشل بالتالي بتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 6 مراحل، رافعًا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع مع مباراة أكثر من برايتون (31 نقطة).
وفي المقابل، رفع توتنهام، الذي بدأ اللقاء بإشراك الوافد الجديد الألماني تيمو فيرنر أساسيًا بعد التعاقد معه، يوم الثلاثاء، على سبيل الإعارة من لايبزيغ، رصيده إلى 40 نقطة، وبقي خامسًا بفارق الأهداف خلف جاره آرسنال الرابع.
أستون فيلا يفرط بمجاورة ليفربول في الصدارة
وفي مباراة أخرى فرّط أستون فيلا بفرصة مجاورة ليفربول في صدارة "البريميير ليغ" ولو بشكل مؤقت، بتعادله سلبيًا خارج الديار أمام إيفرتون، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.
على ملعب جوديسون بارك، فشل الفريقان بفك شيفرة الشباك على مدار شوطي المباراة، بينما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا للضيوف في الدقيقة 18 سجله الظهير الأيسر الإسباني أليكس مورينو بداعي التسلل.
ويعد هذا هو التعادل الثاني في آخر 5 مباريات لكتيبة الإسباني أوناي إيمري، بعد التعادل الإيجابي بهدف أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الـ 18، والرابع بشكل عام في الموسم.
واكتفى "الفيلانس" بحصد نقطة جعلت رصيده 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الوصيف مانشستر سيتي، ونقطتين مؤقتًا عن المتصدر ليفربول الذي تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام بورنموث إلى 21 من هذا الشهر، بسبب خوض نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما فشل "التوفيز" بتذوق طعم الانتصار للمباراة الرابعة تواليًا (3 خسائر متتالية وتعادل).
ورفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ17 مؤقتًا، وأصبح مهددًا بقوة بدخول منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: