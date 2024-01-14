ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام توتنهام

افتتح مانشستر التسجيل بعد أقل من 3 دقائق على البداية عبر الدنماركي راسموس هويلوند بعدما وصلته الكرة من ماركوس راشفورد.

لكن توتنهام لم ينتظر طويلاً لإطلاق المباراة من نقطة الصفر بفضل رأسية البرازيلي ريتشارليسون إثر ركلة ركنية نفذها الإسباني بدرو بورو من الجهة اليسرى في الدقيقة 19.

وتقدم مانشستر مرة أخرى بهدف جميل لراشفورد بعد تبادله الكرة مع هويلوند، مسجلاً بذلك هدفه الأول على "أولد ترافورد" من أصل 14 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، في الدقيقة 40.

وبعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني خطف توتنهام هدف التعادل عن طريق الأوروغوياني رودريغو بينتانكور الذي وصلته الكرة من فيرنر في منطقة الجزاء، فتقدم بها وأطلقها من زاوية ضيقة في شباك الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وفي "أولد ترافورد" ورغم تقدمه مرتين على ضيفه توتنهام، اكتفى يونايتد بالتعادل 2-2، وفشل بالتالي بتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 6 مراحل، رافعًا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع مع مباراة أكثر من برايتون (31 نقطة).

وفي المقابل، رفع توتنهام، الذي بدأ اللقاء بإشراك الوافد الجديد الألماني تيمو فيرنر أساسيًا بعد التعاقد معه، يوم الثلاثاء، على سبيل الإعارة من لايبزيغ، رصيده إلى 40 نقطة، وبقي خامسًا بفارق الأهداف خلف جاره آرسنال الرابع.