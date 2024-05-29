مبابي يشتري قصرًا ضخمًا في مدريد (فيديو وصور)

وكشفت شبكة (diariomadridista) الإسبانية عن شراء مبابي قصرًا ضخمًا في حي لا فينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد للعيش به.

وقالت الشبكة في تقرير موسع لها إن هذا القصر كان مملوكًا للويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد السابق.

واشترى مبابي هذا القصر مقابل 11 مليون يورو وتبلغ إجمالي مساحته 3,000 متر مربع بجانب 1100 متر مربع من المساحة المبنية.