مبابي يشتري قصرًا ضخمًا في مدريد (فيديو وصور)
اتخذ النجم الفرنسي كيليان مبابي خطوة جديدة قبل إعلان الصفقة المنتظرة بالتعاقد مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ارتباط دام 8 مواسم كاملة منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.
وكشفت شبكة (diariomadridista) الإسبانية عن شراء مبابي قصرًا ضخمًا في حي لا فينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد للعيش به.
وقالت الشبكة في تقرير موسع لها إن هذا القصر كان مملوكًا للويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد السابق.
واشترى مبابي هذا القصر مقابل 11 مليون يورو وتبلغ إجمالي مساحته 3,000 متر مربع بجانب 1100 متر مربع من المساحة المبنية.
ويتكون منزل مبابي الجديد من 8 غرف نوم، جميعها مزودة بحمامات خاصة، وحمام سباحة داخلي مدفأ، وساونا، ومناطق مياه باردة وساخنة، وصالة للياقة البدنية كما أنه يملك ملعب غولف تمت إضافته من جانب بيل.
ويشمل المنزل أيضًا 7 مواقف سيارات مغطاة، وحمام سباحة خارجي، وملعب كرة قدم، وملعب كرة سلة.
ووافق بيل على تخفيض مطالبه المالية إلى 11 مليون يورو وتنازل عن مليوني يورو كما أن مبابي سيستفيد من برنامج خصم ضريبي خاص تم تقديمه مؤخرًا في منطقة مدريد، لأنه لم يقم في إسبانيا خلال آخر 5 سنوات.