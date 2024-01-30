موسى التعمري يوجه رسالة رائعة للعراقيين
وجّه موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، رسالة رائعة للجماهير العراقية بعد فوز الأردن 3/2 على العراق، في دور الـ16 بكأس آسيا 2023.
وكتب موسى التعمري عبر حسابه في منصة "X": "عَلَمٌ تَزَيَّنَ بكلمة "الله أكبر" لا يُنَكّس، كرة القدم تجمعنا ولا تُفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".
وتوترت الأجواء بين المنتخبين بعد احتفال أيمن حسين بتسجيله الهدف الثاني للعراق على الأردن، حيث احتفل بطريقة "أكل المنسف"، وهو ما اعتبرته الجماهير سخرية منها، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو للاعبي الأردن وهم يتناولون المنسف بعد الفوز على العراق، وسبقه جلوس لاعبي الأردن في الملعب وكأنهم يأكلون المنسف أيضًا، وهو ما اعتبر ردًّا على احتفال أيمن حسين.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأردن في الدور ربع النهائي مع طاجيكستان.
5 أهداف
وعلى استاد خليفة الدولي افتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة الـ45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، لكن سعد ناطق ناجي سجل هدف التعادل للعراق في الدقيقة الـ68 من ضربة رأس.
وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة الـ76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وخرج أيمن حسين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ78، بعد احتفاله المثير للجدل.
وتعادل منتخب الأردن في الدقيقة الـ90+4 بهدف سجله يزن العرب، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة الـ90+7 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.