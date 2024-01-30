موسى التعمري يوجه رسالة رائعة للعراقيين

وتوترت الأجواء بين المنتخبين بعد احتفال أيمن حسين بتسجيله الهدف الثاني للعراق على الأردن، حيث احتفل بطريقة "أكل المنسف"، وهو ما اعتبرته الجماهير سخرية منها، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو للاعبي الأردن وهم يتناولون المنسف بعد الفوز على العراق، وسبقه جلوس لاعبي الأردن في الملعب وكأنهم يأكلون المنسف أيضًا، وهو ما اعتبر ردًّا على احتفال أيمن حسين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأردن في الدور ربع النهائي مع طاجيكستان.