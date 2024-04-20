للمرة الأولى.. حمدالله يكشف رأيه في مستوى رونالدو مع النصر
علّق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.
وقال حمدالله، في مقابلة مع الإعلامي المغربي خالد ياسين، على موقع "يوتيوب": "رونالدو اسم كبير في كرة القدم، وهو يؤدي ما عليه مع نادي النصر".
وأضاف: "عندما أرى نجاحات الهلال، وتواجد كريستيانو رونالدو مع النصر، أشعر بالغيرة الشديدة".
ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي، فقد سجل النجم البرتغالي 29 هدفا، ويتقدم بسبعة أهداف على أبرز ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال، في حين يحتل حمدالله المركز الثالث وسجل 18 هدفا.
ومنذ انضمامه للنصر في يناير 2023، سجل رونالدو مع الفريق السعودي 50 هدفا وصنع 14 في 56 مباراة.
وتابع حمدالله: "الدوري السعودي أصبح مليئا بالنجوم الكبار، مثل رونالدو ورياض محرز ونغولو كانتي ونيمار وكريم بنزيما".
وأكد المهاجم المغربي: "لا أخشى منافسة أي شخص، بدليل أنني اقتربت من الوصول إلى 30 هدفا الموسم الحالي (سجل 27 هدفا)، وأعتقد أنني أمتلك القدرة على إنهاء الموسم بتسجيل 40 هدفا".
واختتم حمدالله: "أحب دائما التحديات وأعتقد أنني أقدم مستويات جيدة الموسم الحالي، رغم وجود أسماء عظيمة لها تاريخ كبير في الدوريات الأوروبية".
ويحتل الاتحاد، بطل الموسم الماضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، ويتأخر بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر، مع تبقي سبع جولات على النهاية.
وأضاف حمدالله: "لا يوجد تفسير لما يحدث في الفريق، نحن تعاقدنا مع لاعبين كبار جدا ولكننا لم نحقق شيئا".
وأردف: "توليفة الاتحاد كانت تستطيع تحقيق كل شيء، ولكن بعد الخسارة أمام الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي، الجماهير لم تعد تثق بنا، ونحن كلاعبين لم نستطع أن نثق ببعض".
ويلعب الاتحاد مع الحزم ثم الشباب في الدوري السعودي، قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر الاتحاد مواجهاته الخمس أمام الهلال الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي.