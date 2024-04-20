للمرة الأولى.. حمدالله يكشف رأيه في مستوى رونالدو مع النصر

علّق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.

وقال حمدالله، في مقابلة مع الإعلامي المغربي خالد ياسين، على موقع "يوتيوب": "رونالدو اسم كبير في كرة القدم، وهو يؤدي ما عليه مع نادي النصر".

وأضاف: "عندما أرى نجاحات الهلال، وتواجد كريستيانو رونالدو مع النصر، أشعر بالغيرة الشديدة".

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي، فقد سجل النجم البرتغالي 29 هدفا، ويتقدم بسبعة أهداف على أبرز ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال، في حين يحتل حمدالله المركز الثالث وسجل 18 هدفا.

ومنذ انضمامه للنصر في يناير 2023، سجل رونالدو مع الفريق السعودي 50 هدفا وصنع 14 في 56 مباراة.

وتابع حمدالله: "الدوري السعودي أصبح مليئا بالنجوم الكبار، مثل رونالدو ورياض محرز ونغولو كانتي ونيمار وكريم بنزيما".