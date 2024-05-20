تطور لافت في ملف تجديد عقد خيسوس مع الهلال السعودي

ولكن الصحفي الإيطالي رودي غاليتي كشف عبر حسابه الشخصي بمنصة X أن الهلال أنجز تمامًا ملف تجديد عقد خيسوس.

وأشار إلى أن خيسوس سيمدد عقده مع الهلال لموسمين قادمين حتى صيف 2026 بعد محادثات مع إدارة النادي السعودي.

وأبدى المدرب البرتغالي ترحيبه الكامل بالبقاء مع الهلال خاصة أنه يشعر بالراحة مع الفريق مؤكدًا عبر تصريحات سابقة أن لديه الرغبة لتحقيق إنجازات جديدة مع الفريق واستعادة لقب دوري أبطال آسيا.