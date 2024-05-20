تطور لافت في ملف تجديد عقد خيسوس مع الهلال السعودي
شهدت مفاوضات تجديد عقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تطورًا لافتًا خلال الساعات القليلة الماضية.
وأبدت إدارة الهلال رغبتها في الإبقاء على المدرب البرتغالي القدير صاحب الـ 69 عامًا مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
وارتبط اسم خيسوس في الأيام القليلة الماضية بتدريب فاسكو دا غاما البرازيلي خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.
ولكن الصحفي الإيطالي رودي غاليتي كشف عبر حسابه الشخصي بمنصة X أن الهلال أنجز تمامًا ملف تجديد عقد خيسوس.
وأشار إلى أن خيسوس سيمدد عقده مع الهلال لموسمين قادمين حتى صيف 2026 بعد محادثات مع إدارة النادي السعودي.
وأبدى المدرب البرتغالي ترحيبه الكامل بالبقاء مع الهلال خاصة أنه يشعر بالراحة مع الفريق مؤكدًا عبر تصريحات سابقة أن لديه الرغبة لتحقيق إنجازات جديدة مع الفريق واستعادة لقب دوري أبطال آسيا.
ويقدم الهلال موسمًا رائعًا مع خيسوس حصل خلاله على لقب الدوري بجانب كأس السوبر المحلي.
ويخوض خيسوس الولاية الثانية مع الهلال في الفترة بين يوليو 2018 إلى يناير 2019.
وقاد العجوز البرتغالي عدة أندية في مشواره التدريبي على رأسها بنفيكا وسبورتنغ لشبونة كما قاد فنر بخشة التركي وفلامنغو البرازيلي.
ومن المنتظر أن يعلن الهلال عن تجديد عقد خيسوس خلال الأيام القليلة القادمة من أجل حسم هذا الملف بشكل رسمي.